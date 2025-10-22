ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على الاتحاد السكندري

واصل الأهلي تفوقه في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وتمكن الأهلي من حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وكان بيراميدز قد فاز أمس على فاركو بثنائية نظيفة، ليصعد إلى المركز السادس بـ17 نقطة، فيما ظل فاركو في المركز الأخير بـ6 نقاط.

وشهدت الجولة منافسات قوية بين فرق الوسط والمؤخرة، حيث اقترب المصري والزمالك من المربع الذهبي، فيما يواصل الإسماعيلي والمقاولون العرب معاناتهما في قاع الجدول.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 11:

1- الأهلي – 21 نقطة (10 مباريات)

2- سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة (10 مباريات)

3- المصري – 18 نقطة (10 مباريات)

4- الزمالك – 18 نقطة (10 مباريات)

5- إنبي – 18 نقطة (11 مباراة)

6- بيراميدز – 17 نقطة (8 مباريات)

7- وادي دجلة – 16 نقطة (11 مباراة)

8- زد – 15 نقطة (11 مباراة)

9- مودرن سبورت – 15 نقطة (10 مباريات)

10- البنك الأهلي – 14 نقطة (10 مباريات)

11- سموحة – 14 نقطة (9 مباريات)

12- غزل المحلة – 14 نقطة (11 مباراة)

13- بتروجيت – 14 نقطة (10 مباريات)

14- الجونة – 12 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود – 11 نقطة (10 مباريات)

16- طلائع الجيش – 9 نقاط (11 مباراة)

17- الاتحاد السكندري – 8 نقاط (10 مباريات)

18- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (10 مباريات)

19- الإسماعيلي – 7 نقاط (11 مباراة)

20- المقاولون العرب – 6 نقاط (11 مباراة)

21- فاركو – 6 نقاط (10 مباريات)