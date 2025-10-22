قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المصري وسموحة في مواجهة متكافئة بالدوري المصري.. الليلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسراء أشرف

تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ، إلى استاد السويس الجديد، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع سموحة في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المصري، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في احتلال وصافة جدول الدوري مؤقتًا برصيد 18 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل في 3 مناسبات وتلقى هزيمتين، مسجلًا 18 هدفًا ومستقبلًا 11 هدفًا.

ويسعى الفريق البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تُبقيه قريبًا من سيراميكا كليوباترا المتصدر.

في المقابل، يأمل سموحة في العودة إلى طريق الانتصارات واستعادة توازنه بعد تذبذب نتائجه الأخيرة، إذ يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

ويراهن المدرب أحمد عبد العزيز على حماس لاعبيه لتحقيق فوز ثمين خارج الديار يعيد الثقة للفريق في سباق الدوري.

وتتشابه ظروف الفريقين خلال الفترة الأخيرة، إذ فاز كل منهما في مباراتين، وتعادل في لقاء واحد، وخسر مرتين خلال آخر خمس مواجهات لهما في البطولة، ما يجعل مواجهة الليلة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تشكيل المصري المتوقع

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة – مصطفى أبو الخير – عبد الرحيم دغموم – حسن علي – أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن

تشكيل سموحة المتوقع

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أحمد فوزي – سامانو

الهجوم: عبده يحيى – بابي بادجي

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة المصري في تثبيت موقعه بين الكبار، وطموح سموحة في التقدم إلى المربع الذهبي.

