في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن بروكسل تعمل على إعداد قائمة بالإجراءات المضادة التي يمكن استخدامها في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع بكين في حل هذه الأزمة.

و أظهر تقرير أن الاتحاد الأوروبي يطور حزمة من الإجراءات التجارية المحتملة للرد على خطط الصين فرض قيود على تصدير المعادن النادرة.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية هذه المقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري، بهدف تعزيز الموقف التفاوضي للأوروبيين.

ووفقا للمصادر نفسها، من المرجح أن تطرح هذه القضية للنقاش خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الأسبوع في بروكسل.

ويأتي هذا التصعيد الأوروبي كردة فعل على إعلان وزارة التجارة الصينية في التاسع من أكتوبر الماضي فرض قيود تصدير جديدة بدءاً من الثامن من نوفمبر المقبل على مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية.

وشملت القيود الصينية مواد حيوية مثل العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، والبطاريات الليثية ومواد الأنود المصنوعة من الجرافيت الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات استخراج ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة المتانة.