ماجدة خير الله: منى زكي قدمت شخصية أم كلثوم برؤية مختلفة

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رايها فى فيلم الست الذى تقوم ببطولته منى زكي والذى حقق نجاحا حتى الآن على مستوى شباك التذاكر.

وقالت ماجدة خير الله : اقرا الفيلم من داخله لتفهم ال concept المقصود، عندما تتساءل بعدم فهم لماذا لم يمر فيلم( الست) علي دور السنباطي ، وزكريا احمد والموجي وكبار الملحنيين الذين تعاملت ام كلثوم معهم علي مدار تاريخها، يبقي انت مافهمتش المقصود، وممكن تسال صديق او شخص استوعب الفيلم ، وممكن كمان تستنتج المقصود من اختيار العنوان، وليه صناع الفيلم اختاروا الست ليكون هو العنوان مش ثومه ولاكوكب الشرق مثلا! وليه الفيلم ركز علي احداث ومواقف بعينها دون اخري لاتخدم المضمون الذي تبناه ؟ عندما يقرر فريق عمل صناعه فيلم عن شخصيه بحجم ام كلثوم تم تناولها في مسلسل طويل ناجح وفيلم سينمائي ، فلابد وان يكون هناك وجهة نظر محتلفه ،وبالمناسبه فيلم الست من انتاج فيلم سكوير( احمد بدوي) ، سينرجي فيلمز(تامر مرسي) ، فيلم كلينك(محمد حفظي)و لوكسر ستوديوز( فادي فهيم)واوسكار ستوديوز( وائل عبد الله)، وهيئة الترفيه كما جاء في تترات الفيلم.

رد منى زكي

خرجت الفنانة منى زكي عن صمتها للرد على الجدل المثار حول أدائها في فيلم "الست"، مؤكدة أنها قدّمت كل ما بوسعها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بصورة تليق بمكانتها، ووصفتها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.

وقالت منى زكي في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر: “قدمت أقصى ما عندي حتى نُكرِّم أسطورة وأيقونة كبيرة في الوطن العربي. كنت أعمل على تطوير نفسي ورفع مستوايا، وبذلت كل جهدي. لا أعرف ماذا كان يُفترض أن أفعل أكثر من ذلك. بالتأكيد هناك الأفضل، وبالتأكيد لديّ أخطاء، وكل ذلك وارد، لكن ضميري مرتاح.”

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليلة أمس.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.