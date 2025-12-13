الزمالك يضع خطة شاملة لرفع إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة

وضع مسؤولو قطاع الكرة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع المجلس برئاسة حسين لبيب، خطة متكاملة تهدف إلى رفع إيقاف القيد في الفترة المقبلة.

خطة رفع إيقاف القيد

تعتمد الخطة على تنفيذ خطوات متتابعة، تبدأ بتسوية القضايا العاجلة التي تسببت في إيقاف القيد، والتي يبلغ عددها حتى الآن ست قضايا.

وقررت إدارة القلعة البيضاء البدء بسداد مستحقات خمس قضايا، تشمل مستحقات السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

وأشار النادي، إلى أن القيم المالية لتلك القضايا ليست كبيرة، ولا تتجاوز نحو 300 ألف دولار، مما يسهل عملية السداد تمهيدًا لرفع إيقاف القيد.

قضية فرجاني ساسي

أما قضية التونسي فرجاني ساسي، فلا تزال قيد الدراسة داخل أروقة الزمالك، حيث يدرس النادي أكثر من سيناريو لحسم الأمر قبل فتح باب القيد الجديد.