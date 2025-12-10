نجم إيطاليا السابق يهاجم كاراجير: اغسل فمك قبل أن تتحدث عن صلاح

فتح أنطونيو كاسانو، نجم منتخب إيطاليا السابق، النار على جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، بعد هجومه على الدولي المصري محمد صلاح.

وقال كاسانو في تصريحات صحفية: “جيمي كاراجر لقد كنت تلعب وقدميك معكوسة، اغسل فمك قبل أن تتحدث عن ثالث أفضل هداف في تاريخ ناديك ليفربول صلاح".

وأضاف: “‏لأنك لست بمستواه كي تتحدث عنه! .. ‏من أنت حتى تتحدث عن محمد صلاح؟ إنه أسطورة”.

كاراجر يعتذر لصلاح

يُذكر أن كاراجر قد اعتذر لمحمد صلاح على الهواء بعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان الإيطالي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، في دوري أبطال أوروبا.