سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل 4900 جنيه

يشغل سعر الذهب اليوم اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كملاذ آمن ووسيلة فعالة لحفظ القيمة المادية.

ويحرص المقبلون على الزواج والراغبون في الادخار على متابعة الأسعار بشكل يومي لاختيار التوقيت المناسب للبيع أو الشراء.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

لا يزال الذهب يحافظ على موقعه كأحد أبرز أدوات الاستثمار والادخار، إذ يعد الخيار الأمثل لتأمين الأموال في مواجهة تقلبات الأسواق.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 حالة من الارتفاع النسبي داخل محلات الصاغة، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر.

ويواصل المعدن الأصفر حفاظه على جاذبيته كملاذ آمن سواء للاستثمار أو الادخار، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل 5600 جنيه للبيع و5577 جنيها للشراء.

عيار 22: بلغ 5133 جنيها للبيع و5112 جنيها للشراء.

عيار 21: وصل إلى 4900 جنيه للبيع و4880 جنيها للشراء.

عيار 18: سجل 4200 جنيه للبيع و4183 جنيها للشراء.

عيار 14: حقق 3267 جنيها للبيع و3253 جنيها للشراء.

عيار 12: بلغ 2800 جنيه للبيع و2789 جنيها للشراء.

الأونصة: سجلت 174180 جنيها للبيع و173469 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: وصل إلى 39200 جنيه للبيع و39040 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: سجلت 3656.90 دولار.

أسعار الذهب أمس

عيار 24: 5577 جنيها للبيع و5554 جنيها للشراء.

عيار 22: 5112 جنيها للبيع و5091 جنيها للشراء.

عيار 21: 4880 جنيها للبيع و4860 جنيها للشراء.

عيار 18: 4183 جنيها للبيع و4166 جنيها للشراء.

عيار 14: 3253 جنيها للبيع و3240 جنيها للشراء.

عيار 12: 2789 جنيها للبيع و2777 جنيها للشراء.

الأونصة: 173469 جنيها للبيع و172758 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 39040 جنيها للبيع و38880 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: 3608.02 دولار.

ارتفاع سعر الذهب عالميا

ويلاحظ أن أسعار الذهب اليوم ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بأمس، متأثرة بتحركات الأونصة عالميا والتي تجاوزت مستوى 3650 دولارا، إلى جانب تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه، مما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو البيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تعتمد أسعار الذهب محليا على مجموعة من العوامل، أبرزها حركة أسعار الأونصة عالميا، إضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

هذه العوامل تجعل مراقبة الأسعار اليومية ضرورة لكل من التجار والمستثمرين لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة سواء بالبيع أو الشراء.

المصنعية ورسوم الدمغة

يضاف إلى السعر الأساسي للذهب قيمة المصنعية، والتي تختلف حسب نوع العيار وطبيعة التصميم، وتتراوح غالبا بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تبقى رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات.

ومن المهم التنويه إلى أن المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، إذ يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي للقطعة الذهبية.

أفضل العيارات تداولا في مصر

عيار 21: الأكثر انتشارا وإقبالا بفضل اعتدال سعره ومتانة جودته، ويعد الخيار الأول للمقبلين على الزواج.

عيار 18: يحظى برواج كبير بين الشباب نظرا لتنوع تصميماته وسعره المناسب، مما يجعله مفضلا للاقتناء اليومي.

عيار 24: الوجهة الأساسية للمستثمرين، حيث يستخدم في تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية، ويعتبر الخيار الأمثل للادخار طويل الأجل.

وبين الادخار والاستثمار والزينة، يظل الذهب حاضرا بقوة في اهتمامات المواطن، مدفوعا بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية تجعله خيارا آمنا ومستقرا عبر الزمن.