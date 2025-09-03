تجديد حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

تباشير النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في سرقة نصف كيلو ذهب من شقة في التبين وقررت تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة سكنية في التبين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسرقة شقة سكنية في التبين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين سرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقة وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.