تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة لوحات إحدى السيارات بالجيزة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة لوحات معدنية لإحدى السيارات بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة لوحات معدنية لإحدى السيارات.

أوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية، أنه بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ملاكى ، سارية التراخيص") ملك (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة بشتيل بالجيزة) وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ ١٧ الجارى اكتشف فقده اللوحة الأمامية للسيارة خاصته وقام بإستبدالها من وحدة المرور التابع لها.

وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية)، وبمواجهته قرر بتصريفها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم الوراق) "أمكن ضبطه" وبسؤاله اعترف بقيامه بصهرها تمهيداً لبيعها كخردة ، كما ضُبط بحوزته لوحتان معدنيتين خاصتان بسيارتي ملاكى أخريين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.