نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
حوادث

غداً .. أولى جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم

طفل المرور
طفل المرور
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنح المقطم، غداً ، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم.

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل أحمد أبو المجد طفل المرور، بكفالة 20 ألف جنيه وذلك بتهمة التعدي على طالب وإحداث إصابات به في منطقة المقطم.

كانت جهات التحقيق ، قررت إخلاء سبيل متهمين في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول بكفالة 10 آلاف جنيه.

وزارة الداخلية تكشف التفاصيل

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة طفل المرور مع طلاب في منطقة المقطم، إذ تبين من التحريات والتحقيقات، أن سبب المشاجرة “مشادة كلامية” أثناء تلقيهم درسا داخل سنتر تعليمي، وتم إلقاء القبض على المتهمين.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حدوث مشاجرة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 21 مايو، تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (طرف أول): 3 طلاب “2 منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم”، و(طرف ثان) 4 طلاب “من ضمنهم طالبة”؛ بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمي" كائن بدائرة القسم.

وأوضحت أنه على أثر المشادة؛ توجه الطرف الثاني فى اليوم التالي "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم"، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، محدثين الإصابات المشار إليها في التقرير الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط الطرف الثاني، والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنح المقطم طفل المرور استعراض القوة

