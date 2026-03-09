قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية
طلائع الجيش يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي
مصادر لـ«صدى البلد» : زيادة أسعار البنزين خلال ساعات
تل أبيب تعطل الدراسة.. وانفجارات في وسط إسرائيل بعد ضربات حزب الله لمنشآت حيوية
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
فن وثقافة

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 5 .. جومانا مراد تنهار بسبب ابنها

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
قسم الفن

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل اللون الأزرق انهيار “آمنة”، التي تجسد شخصيتها جومانا مراد، بعد واقعة اختفاء ابنها حمزة لفترة قصيرة قبل العثور عليه، وذلك خلال حديثها مع زوجها “أدهم”، الذي يؤدي دوره أحمد رزق، بينما كانت تروي له تفاصيل ما حدث.
 

وخلال الأحداث، قرر “أدهم” طرد المربية على خلفية الواقعة، إلا أن “آمنة” رفضت هذا القرار، مشيرة إلى أن الأجدر بهما كان الحرص على إغلاق باب المنزل بالمفتاح كما اعتادا خلال فترة إقامتهما في دبي.
 

كما أوضحت “آمنة” أن حالة ابنهما حمزة تدهورت منذ عودتهما من دبي، معبرة عن حجم الضغوط التي تعيشها، والإرهاق النفسي الذي تعانيه بسبب الظروف المحيطة بها وبطفلها.

مسلسل اللون الأزرق
أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعى تشويقى، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد، وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التى تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.
 

أبطال مسلسل اللون الأزرق
ويشارك في بطولة مسلسل اللون الأزرق عدد كبير من الفنانين بينهم جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وحنان سليمان ويارا قاسم وكنزي هلال وكمال أبو رية، إلى جانب عدد من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.
 

مسلسل اللون الأزرق حلقات مسلسل اللون الأزرق أحداث مسلسل اللون الأزرق

