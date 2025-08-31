سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-8-2025

سجل أشهر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-8-2025، استقرارا على مستوى الأعيرة الذهبية.

أشهر عيار ذهب اليوم

أشهر عيار ذهب هو من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر سعر محدث من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4665 جنيها للبيع و 4690 جنيها للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية ثباتا في محلات الصاغة دون تغيير يذكر في سعر الجرام.

تداولات الذهب

مع إغلاق تعاملات أمس السبت، صعد سعر الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة لتشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر الذهب صعودا قيمته 120 جنيها على الأقل في تعاملات الأسبوع الماضي.

تحركات الذهب اليوم

وعلى مدار الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيها على الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 5331 جنيها للبيع و 5360 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيها للبيع و 4690 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيها للبيع و 4020 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3110 جنيهات للبيع و 3126 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولارا للبيع و 3448 دولارا للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس ، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات الجمعة الماضية بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

دوافع الصعود

أرجع إمبابي المكاسب الأخيرة إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب توقعات الفيدرالي بخفض الفائدة.

وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي زادت من إقبال المستثمرين على الذهب، معتبرًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تمثل فرصًا للشراء.

باول يلمح لتغيير المسار

في خطابه بمنتدى جاكسون هول، الجمعة الماضية، أكد جيروم باول رئيس الفيدرالي، أن "اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يستدعي تعديلًا في السياسة النقدية"، مُظهرًا تركيزًا أكبر على تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل، بدلًا من التشديد للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وبيّنت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)- المقياس المفضل للفيدرالي- ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو على أساس سنوي، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5%، متجاوزًا التوقعات.

وعززت هذه الأرقام، قناعة الأسواق، بأن خفض الفائدة، الشهر المقبل، شبه محسوم.

ترقب بيانات الوظائف

بحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، الجمعة المقبلة، سيشكل نقطة فاصلة لأسعار الذهب.

وأوضح أن ضعف التوظيف سيزيد احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر. وتتوقع كوميريكا إضافة 45 ألف وظيفة فقط، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.

السياسة والذهب

لا تزال السياسة تلعب دورًا بارزًا؛ إذ يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، ساعيًا لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، وعلى الرغم من الطعن القانوني المرفوع ضد هذه الخطوة، فإن محللين يرون أن استقلالية البنك المركزي قد تضررت بالفعل.

وفي الوقت ذاته، تواصل التوترات الجيوسياسية الضغط على الأسواق، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، وتصاعد الهجمات الروسية على كييف، وهو ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.