اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 30-8-2025؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب مساء اليوم

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم زيادة طفيفة مقدارها 5 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مساء أمس الجمعة.

تحركات الذهب اليوم

وعلى مدار الأسبوع الماضي وحتى اليوم ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيها على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  5331 جنيها للبيع و 5360 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيها للبيع و 4690 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيها للبيع و 4020 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3110 جنيهات للبيع و 3126 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولارا للبيع و 3448 دولارا للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الجمعة بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا. 

