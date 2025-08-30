قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
أخبار البلد

سعر الذهب الان في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاهتمام من جانب المواطنين والمستثمرين، حيث يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كإحدى أهم أدوات الادخار الآمنة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الذهب

سعر الذهب

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل يومي، سواء المقبلين على الخطوبة او الزواج لشراء الشبكة، أو الباحثين عن وسيلة مضمونة لحفظ قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقا لآخر تحديث بأسواق الصاغة المحلية، جاءت متوسطات أسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي:
عيار 24: بيع 5360 جنيها – شراء 5337 جنيها 
عيار 22: بيع 4913 جنيها – شراء 4892 جنيها 
عيار 21: بيع 4690 جنيها – شراء 4670 جنيها 
عيار 18: بيع 4020 جنيها – شراء 4003 جنيهات
عيار 14: بيع 3127 جنيها – شراء 3113 جنيها 
عيار 12: بيع 2680 جنيها – شراء 2669 جنيها 
الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع – 37360 جنيها للشراء
الأونصة: 166715 جنيها للبيع – 166004 جنيهات للشراء
الأونصة بالدولار: 3447.94 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق، إذ سجل 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء، ليبقى الخيار الأول لدى المقبلين على الزواج، كونه يجمع بين السعر المناسب والجودة العالية مقارنة بباقي العيارات.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب بشكل يومي تبعا لعدد من المتغيرات، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يجعل مراقبة الأسعار ضرورة للتجار والمستثمرين على حد سواء لتحديد أنسب توقيت لعمليات البيع أو الشراء.

المصنعية والدمغة

تضاف إلى السعر الأصلي للذهب قيمة المصنعية التي تختلف باختلاف العيار والتصميم، حيث تتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات.

وقيمة المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا وشيوعا لاعتدال سعره وجودته العالية.

عيار 18: يحظى برواج واسع خاصة بين الشباب، لتنوع تصميماته وسعره المناسب.

عيار 24: الوجهة المثالية للمستثمرين، إذ يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعد الخيار الأمثل للادخار طويل الأجل.

الذهب سعر الذهب اليوم الذهب عيار ٢٢ ذهب عيار ٢١ سعر الذهب

