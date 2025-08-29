قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركا جديدا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة الذهب اليوم

واستمر تصاعد سعر جرام الذهب مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم بقيمة جديدة وصلت 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية منذ بدء تداولات مساء اليوم.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تحركات الذهب اليوم

وفقا لتداولات الذهب اليوم والتي ارتفعت بمقدار 150 جنيها في المتوسط للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية ليعوض بذلك حجم خسائره التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها. 

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3994 جنيها للبيع و4015 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3106 جنيهات للبيع و3123 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5325 جنيها للبيع و5354 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4660 جنيها للبيع و4685 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3443 دولارا للبيع و 3444 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع في تداولات الأمس، ليواصل الاتجاه نحو تسجيل مكاسب قوية خلال أغسطس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 3406 دولارات للأونصة، بعد أن افتتح التعاملات عند 3417 دولارًا للأونصة، ليستقر حاليًا عند مستوى 3412 دولارًا للأونصة. 

سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا بعد صعود أمس بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع عند 3423 دولارًا للأونصة، مخترقًا مستوى 3400 دولار، ليغلق أعلاه في محاولة لتسجيل إغلاق شهري فوق هذا المستوى، وهو ما قد يدفعه إلى المزيد من المكاسب.

سعر الذهب

تعافي الذهب

وجاء تعافي الذهب مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري خلال أغسطس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

 كما ارتفعت الأسعار بفضل تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وكانت بيانات القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني قد أظهرت تحسنًا في النمو بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة، بما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب قرار خفض الفائدة، لاسيما مع تراجع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية.

الذهب

 وأقر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بتباطؤ سوق العمل، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع تحذيره من مخاطر التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل، صعّد كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي الأمريكي، من دعوته لخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، مؤكدًا دعمه لخفض الفائدة الشهر المقبل مع إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. 

وتشير توقعات المتداولين إلى وجود احتمال بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المرتقب.

ويميل الذهب لتحقيق أداء قوي عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لتراجع تكلفة الفرصة البديلة كونه أصلًا غير مدر للعائد.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال سعر عيار 14اليوم اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد