أسعار الذهب بمصر اليوم.. عيار 21 يقود المفاجآت وسط خفض الفائدة وارتفاع الأونصة عالميًا

عادل نصار

شهدت أسواق الذهب في مصر، اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع تسجيل عيار 24 أعلى مستويات البيع والشراء بين الأعيرة، في حين حافظ الجنيه الذهب والأونصة على معدلات مرتفعة تتماشى مع تحركات السوق العالمية.


 


أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل سعر البيع 5297 جنيهًا، مقابل 5274 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 4856 جنيهًا للبيع، و4835 جنيهًا للشراء.

عيار 21 (الأكثر تداولًا في السوق المحلي): سجل 4635 جنيهًا للبيع، و4615 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 3973 جنيهًا للبيع، و3956 جنيهًا للشراء.

عيار 14: بلغ 3090 جنيهًا للبيع، و3077 جنيهًا للشراء.

عيار 12: حقق 2649 جنيهًا للبيع، و2637 جنيهًا للشراء.


أما الأونصة الذهبية فقد بلغت 164760 جنيهًا للبيع، و164049 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعرها عالميًا إلى 3410.28 دولار. بينما سجل الجنيه الذهب 37080 جنيهًا للبيع، و36920 جنيهًا للشراء.

ارتباط محلي بالأسواق العالمية

تعكس مستويات أسعار الذهب في مصر استمرار الارتباط المباشر بحركة المعدن الأصفر عالميًا، خصوصًا مع الارتفاع الأخير في سعر الأونصة بالدولار، الأمر الذي يحافظ على بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة داخل السوق المحلي رغم التغيرات الداخلية.

تأثير السياسات النقدية

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 2%، ليصل عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22.3%، وسعر الائتمان والخصم عند 22.5%. خطوة يرى محللون أنها قد تؤثر على حركة السيولة والاستثمار، وبالتالي على الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

يظل الذهب أحد أبرز الملاذات الاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق، سواء بسبب تحركات الدولار عالميًا أو قرارات السياسة النقدية محليًا. ومع توقعات استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة، يراقب المتعاملون بحذر مسار الذهب محليًا وعالميًا، لا سيما مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

