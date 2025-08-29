بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

أحيت المطربة روبي حفلا غنائيا ضخما فى ختام مهرجان المسرح الروماني بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا علي طريقة السندريلا سعاد حسني بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام وكان في استقبالهما المنتج وليد منصور .

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية علي طريقة السيندريلا منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" ،" 3 ساعات متواصلة" ،"حتة ناقصة" ..وغيرها من قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها علي مدي قرابة الساعة ونص الساعة.

وتخلل الحفل قيام روبي بتقديم ابنتا شقيقتها كوكي للجمهور وحرصها علي تواجدهما خاصة أن الحفل يضم العديد من الأسر والعائلات وصعدت الطفلتين وشاركتا خالتهما الغناء على خشبة المسرح.

وقام بتقديم الحفل كابتن تامر بيجاتو وفي ختام فقرتها وجهت روبي الشكر للجمهور ومنظم الحفل وليد منصور وكل من ساهم في انجاحه من إنتاج وإضاءة تامر ابوالعز وfire works امير جمعه.



جدير بالذكر ان آخر اعمال روبي مسلسل "اخواتي" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية الأخير والعمل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي بمشاركة علي صبحي، وحاتم صلاح، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.