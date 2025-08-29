قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

روبي
روبي
محمد زاهر

أحيت المطربة روبي حفلا غنائيا ضخما فى ختام مهرجان المسرح الروماني بالعلمين الجديدة بحضور  كامل العدد من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا علي طريقة السندريلا سعاد حسني  بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام وكان في استقبالهما المنتج وليد منصور .

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية علي طريقة السيندريلا منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" ،" 3 ساعات متواصلة" ،"حتة ناقصة" ..وغيرها من قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها علي مدي قرابة الساعة ونص الساعة.

وتخلل الحفل قيام روبي بتقديم ابنتا شقيقتها كوكي للجمهور وحرصها علي تواجدهما خاصة أن الحفل يضم العديد من الأسر والعائلات وصعدت  الطفلتين وشاركتا خالتهما الغناء على خشبة المسرح.

وقام بتقديم الحفل كابتن تامر بيجاتو وفي ختام فقرتها وجهت روبي الشكر للجمهور ومنظم الحفل وليد منصور وكل من ساهم في انجاحه من إنتاج وإضاءة تامر ابوالعز وfire works امير جمعه.


جدير بالذكر ان آخر اعمال روبي مسلسل "اخواتي" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية الأخير والعمل بطولة  نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي بمشاركة علي صبحي، وحاتم صلاح، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

روبي حفلات الساحل العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

استمرار أعمال رفع كفاءة " مساكن الحزب " و تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية بها

خطط تطوير شاملة لإعادة الوجه الحضاري لمساكن بورفؤاد

استجابة لمطالب المواطنين بدء اعمال رفع أكوام الردش فى شارع الصباح بمناخ بورسعيد

بورسعيد .. بدء اعمال رفع أكوام الردش فى شارع الصباح بحي المناخ

مديرية الطب البيطري تتابع أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية الطارئة

بيطري بورسعيد تتابع عمليات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد