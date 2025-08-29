قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حفلات صيف المسرح.. اليوم على الألفي.. وغدا الفنون الشعبية بساحة الهناجر

خالد جلال
خالد جلال
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال،  يوميا فى التاسعة مساء  على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على تقديم البرنامج هذا العام مجانا للجمهور  .

يحيي الفنان "علي الألفي" ثاني ليالي برنامج صيف قطاع المسرح، اليوم الجمعة، بمجموعة من الأغاني الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، إلى جانب تقديم باقة من أغانيه التى أشتهر بها بجانب عدد من نترات المسلسلات الناجحة التى قدمها بصوته .

وتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلي ثالث ورابع أيام البرنامج يومى السبت والأحد ٣٠ و٣١ اغسطس، وتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة .

من المقرر أن يشارك فى فعاليات  البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها : "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" .

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى فى فعاليات البرنامج وهم : " الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبد الله"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا .

