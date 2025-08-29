مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة

تحل الفنانة مي عز الدين ضيفة علي برنامج “ضيفي”، من تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، والمذاع عبر قناة الشرق.

ويعد الظهور الأول للفنانة مي عز الدين بعد وفاة والدتها، حيث ابتعدت لفترة عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتحديدًا في النص في الاول من الشهر الكريم.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن