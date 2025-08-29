قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة
برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل مصطفى متولي وقرابته بـ عادل إمام

مصطفي متولي وعادل إمام
مصطفي متولي وعادل إمام
أحمد البهى

يحل اليوم 29 أغسطس ذكري ميلاد الفنان القدير مصطفي متولي، والذي اثري الفن المصري، بعدد من الاعمال الفنية التي لا تنسي. 

ولد الفنان الراحل مصطفي متولي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، ودرس في معهد الفنون المسرحية ليعمل بعد ذلك في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها. أدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية. 

شارك الفنان مصطفى متولي في العديد من الأفلام منها(جزيرة الشيطان، الإرهابي، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، دائرة الانتقام، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه، الراقصه والسياسى، بخيت وعديله (الجزء الأول والثاني)، المنسي، رمضان فوق البركان، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، الجردل والكنكة، رسالة إلى الوالي، المولد، الكرنك، خلي بالك من زوزو، مسجل خطر، بلاغ للرأي العام، لا تظلموا النساء، مراهقون ومراهقات، رجل له ماضي، حتى لا يطير الدخان، ضربة شمس).

اما في التليفزيون فقد قدم عدد من المسلسلات منها بكيزة وزغلول، رأفت الهجان، أم كلثوم، لن أعيش في جلباب أبي، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز:ابن المهلب، خيوط من ذهب، ألف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامي. وفي المسرح قدم الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد. 

وكون مصطفى متولي، ثنائيًا مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة حيث ان الراحل تزوج من شقيقة الزعيم ، فقدم معه أعمالًا مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر"، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله.

تزوج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضًا ممثلًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل. 

في 5 أغسطس 2000 توفي مصطفي متولي، والذي كان قد أدى الدور في مسرحية بودي جارد فط تلك الليلة ، من دون أي مشاكل، وبعد نهاية العرض قضى سهرة مع أصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني و​محمود الجندي​، وانتهت الجلسة في الثالثة صباحا، وغادر الجميع إلى منازلهم بينما ظل عادل إمام في المسرح ليفاجأ بخبر وفاة مصطفى متولي والذي تربطه به علاقة قرابة، وقد توفي متولي إثر أزمة قلبية مفاجئة وقد توجه عادل إمام برفقة العاملين في المسرح للمنزل والمستشفى وقاموا بتشييع الجنازة.



 

مصطفي متولي عادل إمام الفنان عادل إمام الفنان الراحل مصطفي متولي صلة قرابة عادل إمام ومصطفي متولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

فاروق عبد الخالق

وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق.. موعد الجنازة

مصطفي متولي وعادل إمام

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل مصطفى متولي وقرابته بـ عادل إمام

ماما وبابا

إيرادات السينما أمسl عمرو يوسف يتصدر وتراجع ماما وبابا

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد