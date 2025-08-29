في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل مصطفى متولي وقرابته بـ عادل إمام

يحل اليوم 29 أغسطس ذكري ميلاد الفنان القدير مصطفي متولي، والذي اثري الفن المصري، بعدد من الاعمال الفنية التي لا تنسي.

ولد الفنان الراحل مصطفي متولي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، ودرس في معهد الفنون المسرحية ليعمل بعد ذلك في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها. أدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

شارك الفنان مصطفى متولي في العديد من الأفلام منها(جزيرة الشيطان، الإرهابي، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، دائرة الانتقام، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه، الراقصه والسياسى، بخيت وعديله (الجزء الأول والثاني)، المنسي، رمضان فوق البركان، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، الجردل والكنكة، رسالة إلى الوالي، المولد، الكرنك، خلي بالك من زوزو، مسجل خطر، بلاغ للرأي العام، لا تظلموا النساء، مراهقون ومراهقات، رجل له ماضي، حتى لا يطير الدخان، ضربة شمس).

اما في التليفزيون فقد قدم عدد من المسلسلات منها بكيزة وزغلول، رأفت الهجان، أم كلثوم، لن أعيش في جلباب أبي، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز:ابن المهلب، خيوط من ذهب، ألف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامي. وفي المسرح قدم الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد.

وكون مصطفى متولي، ثنائيًا مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة حيث ان الراحل تزوج من شقيقة الزعيم ، فقدم معه أعمالًا مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر"، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله.

تزوج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضًا ممثلًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل.

في 5 أغسطس 2000 توفي مصطفي متولي، والذي كان قد أدى الدور في مسرحية بودي جارد فط تلك الليلة ، من دون أي مشاكل، وبعد نهاية العرض قضى سهرة مع أصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني و​محمود الجندي​، وانتهت الجلسة في الثالثة صباحا، وغادر الجميع إلى منازلهم بينما ظل عادل إمام في المسرح ليفاجأ بخبر وفاة مصطفى متولي والذي تربطه به علاقة قرابة، وقد توفي متولي إثر أزمة قلبية مفاجئة وقد توجه عادل إمام برفقة العاملين في المسرح للمنزل والمستشفى وقاموا بتشييع الجنازة.





