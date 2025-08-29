عرض الجزء الثالث من مسلسل أيام في هذا الموعد

اعلنت الفنانة لقاء سويدان عن عرض الجزء الثالث من مسلسل أيام، يوم الخميس القادم.

وياتي عرض الجزء الثالث من مسلسل أيام، بعد عرض الجزء الثاني بسنوات .

مسلسل أيام بطولة شيري عادل وحورية فرغلي وسلوى خطاب و رياض الخولي و أحمد صفوت و مي القاضي وإخراج محمد أسامة.

وكان آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل حرب الجبالي.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.