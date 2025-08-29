من الكويت.. شيماء سيف تخطف الأنظار بخسارة وزنها

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت شيماء سيف بإطلالة كاجوال من الكويت، وعلق عدد كبير من متابعيها على خسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

شيماء سيف

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيماء سيف ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

وشاركت شيماء سيف في رمضان 2025 من خلال مسلسل «إِش إش» بطولة الفنانة مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.