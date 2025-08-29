متحف نجيب محفوظ ينظم ثلاث فعاليات دفعة واحدة

بمناسبة الذكرى الـ19 لرحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ (1911-2006)، يقيم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، فى السادسة من مساء السبت القادم (30 أغسطس)، وهو ذات يوم الرحيل؛ ثلاث فعاليات دفعة واحدة.



الفعالية الأولى: افتتاح معرض وثائقى بعنوان (من محاولة الاغتيال إلى الرحيل.. نماذج من الصحافة المصرية) إعداد الكاتب الصحفى طارق الطاهر، حيث يروى المعرض من خلال تتبع مجموعة من الصحف والمجلات، ذكر ما جرى لـ نجيب محفوظ، فى الفترة من أكتوبر 1994 وهو تاريخ محاولة الاغتيال، إلى 30 أغسطس 2006، وهو يوم رحيل الفائز بجائزة نوبل فى الأدب، وذلك من خلال: أخبار الأدب، الأخبار، الأهرام، الجمهورية، المصور، آخر ساعة، ونصف الدنيا.



وقد بدأت لوحات المعرض فى تتبع نجيب محفوظ، قبل محاولة الاغتيال بشهر ونصف، عندما كان محفوظ ضيفا على مؤسسة أخبار اليوم، للمشاركة فى حفل جماعى لتوزيع جوائز أخبار الأدب، وقد كان هذا هو الظهور الأخير فى حدث عام، قبل محاولة الاغتيال التى جرت فى 14 أكتوبر، فيما تم توزيع الجوائز فى أواخر أغسطس من ذات العام.



كما رصد المعرض مجموعة من المقالات التى أدانت محاولة الاغتيال وكذلك محضر التحقيق الذى أجرته النيابة العامة، وما تضمنه من أسئلة حول روايته الأشهر أولاد حارتنا، وإجابات محفوظ عليها.

وقد كان المعرض فرصة لاستعادة -أيضا- مجموعة من الأحداث التى جرت ما بين محاولة الاغتيال والرحيل، إذ احتل خبر الوفاة الصفحات الأولى من الصحف الصادرة صباح 31 أغسطس.



أما الفعالية الثانية فهى إقامة ندوة تفاعلية، بالتعاون بين المتحف ومبادرة سيرة القاهرة بعنوان (لم يرحل.. قراء محفوظ يتحدثون)، إذ ستتاح الفرصة فى هذه الندوة للقراء للحديث عن نجيب محفوظ، وقد وجه الباحث عبد العظيم فهمى مؤسس سيرة القاهرة، الدعوة للقراء للمشاركة فى هذا الحدث، وقد تلقى استجابة واسعة، وصلت إلى طلب 25 مهتما بمحفوظ وقيمه المشاركة فى هذه الندوة.



فى حين تكمن الفعالية الثالثة دعوة الحضور للتجول فى قاعات المتحف، والاطلاع على ما يضمه من كنوز وشهادات وأوسمة والمكتبة الشخصية لـنجيب محفوظ.