برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسواق جديدة.. خطة لزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغذاء

ولاء عبد الكريم

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النتائج القياسية للصادرات خلال عام 2025 تعكس ثمرة التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

خطة طموحة للتوسع في الأسواق العالمية

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن المجلس التصديري ينفذ خطة طموحة للتوسع في الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بهدف رفع مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية لتحفيز الإنتاج والتصدير كان لها دور محوري في تحقيق هذه النجاحات، خاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الشحن وإصدار شهادات المطابقة وتمويل الصادرات. كما ساعدت المبادرات الصناعية في رفع جودة المنتجات.

وأوضح التقرير أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية بهدف دعم الابتكار وتطوير منظومات التصنيع الغذائي داخل مصر. كما يجري العمل على تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية للترويج للمنتجات المصرية.

وأكد التقرير أن المجلس يستهدف استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء عبر جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المصنعين ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

فحص المقبلين على الزواج

مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. درع وقائي لحماية الأسرة المصرية

مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ومحافظ شمال سيناء

مفوضة الاتحاد الأوروبي للأزمات تتفقد المركز اللوجستي للمساعدات بالعريش

صورة أرشيفية

عاطف الشيتاني: فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة

بالصور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

