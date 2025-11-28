أسواق جديدة.. خطة لزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغذاء

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النتائج القياسية للصادرات خلال عام 2025 تعكس ثمرة التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

خطة طموحة للتوسع في الأسواق العالمية

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن المجلس التصديري ينفذ خطة طموحة للتوسع في الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بهدف رفع مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية لتحفيز الإنتاج والتصدير كان لها دور محوري في تحقيق هذه النجاحات، خاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الشحن وإصدار شهادات المطابقة وتمويل الصادرات. كما ساعدت المبادرات الصناعية في رفع جودة المنتجات.

وأوضح التقرير أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية بهدف دعم الابتكار وتطوير منظومات التصنيع الغذائي داخل مصر. كما يجري العمل على تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية للترويج للمنتجات المصرية.

وأكد التقرير أن المجلس يستهدف استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء عبر جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المصنعين ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.