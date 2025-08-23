بخسارة وزن .. شيماء سيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار برشاقتها وخسارة وزن ملحوظة.

https://www.instagram.com/reel/DNraiLUxOOQ/?igsh=MWJkcTY2cWVhc2t4OQ==

ونشرت شيماء سيف، مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت برشاقة مرتدية فستان باللون الفوشيا، وتفاعل معها الجمهور بالتعليقات الإيجابية التي جاءت كالتالي: «خسيتى»، «بقيتي قمرين».

وشاركت شيماء سيف في رمضان 2025 من خلال مسلسل «إِش إش» بطولة الفنانة مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.