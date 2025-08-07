شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها داخل مطعم صيني

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها وسط أصدقائها من خارج الوسط الفني في أحد المطاعم الصينية.

ونشرت شيماء سيف فيديو عبر “انستجرام” جمعها بأصدقائها أثناء احتفالهم بعيد ميلادها بتورتة مكتوب عليها "سنة حلوة يا شيماء".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من النجوم منهم النجمة يسرا التي هنأتها بعيد ميلادها، وقالت: “أنتي أجدع ست في الدنيا”.

بينما قالت نسرين إمام: “كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي وبخير يارب ياقمر الناس”، بينما وجه لها شيكو تهنئة قائلا: “كل سنة وأنتي طيبة ياشوشو القلب”.

https://www.instagram.com/reel/DNBi_e_T5sv/?igsh=MWJpcmQxb3BubXR1NQ==

يدكر أن آخر أعمال شيماء سيف، مسلسل إش إش الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.