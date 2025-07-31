هتكسري الدنيا.. شيماء سيف تهنئ دنيا سمير غانم على فيلم «روكي الغلابة»

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة لدنيا سمير غانم، عقب طرح فيلمها الجديد بالسينمات “روكي الغلابة”.

وكتبت شيماء سيف عبر ستوري “إنستجرام”: “مبروك يا دودي حبيبتي وإن شاء الله تكسري الدنيا.. يلا كله يروح فيلم روكي الغلابة عشان يضحك من قلبه”.

ستوري شيماء سيف

وتمكن فيلم “روكي الغلابة” من تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، في أول أيام طرحه.

وحقق الفيلم، الذي يعد ثاني بطولات الفنانة دنيا سمير غانم في السينما المصرية، إيرادات وصلت إلي 2,516,067 جنيها.

“روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.