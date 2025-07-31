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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تروي موقف طريف مع يحيى الفخراني من كواليس "يتربى في عزو"

رانيا فريد شوقي ويحيى الفخراني
رانيا فريد شوقي ويحيى الفخراني
سارة عبد الله

استرجعت الفنانة رانيا فريد شوقي، كواليس تصوير مسلسلها “يتربى في عزو” مع الفنان يحيى الفخراني.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "كنت مرعوبة أول ما اتعرض عليا دور "إيناس" في يتربى في عزو خفت أعمله واعتذرت فعلاً، لحد ما دكتور يحيى كلمني بنفسه وقاللي:
“إنتي اعتذرتي؟!” قلت له: “آه، خوفت.” قاللي: “ما تخافيش… الدور حلو وهيفرق معاكي وفعلًا… من أنجح الأدوار اللي عملتها وساب علامة”.

وتابعت: "خليني أحكيلكم من الكواليس كان في مشهد في شرم الشيخ… المفروض إن أنا مراته، وراح بيا نسهر و"إيناس" أصلاً كانت ناوية تتلكك على أي خناقة عشان تسيبه وتخلع وفي مكان السهرة، لقينا رقاصة بتتدلع على حمادة ويا دوب لقيت "إيناس"  بتزغر للرقاصة، ولحمادة  وضربة بوز وعنيها بطلع شرار ! اتاريهم كانوا يعرفوا بعض وإيناس قلبتها نكد… سبته و مشيت! وإحنا بنعمل بروفة  المشهد فجأة لقيت   دكتور يحيي بيضحك أوي! قولت: “في إيه؟!” قاللي:"الله يكون في عون اللي هيتجوزك! ده مش تمثيل".

من جانب آخر، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى السنوية لوفاة والدها عبر منشور ، عبّرت فيه عن اشتياقها وامتنانها لوالدها الذي رحل منذ 27 عامًا.

وكتبت رانيا عبر حسابها علي موقع انستجرام :"النهاردة ٢٧ سنة على غيابك يا بابا… بس الأب الحنين ما بيروحش، بيفضل جوه الروح، مشيرة إلى مقطع فيديو قديم يظهر فيه والدها يقول: "أنا صرفت فلوسي على بناتي… دلعتهم وفسحتهم ومليت عينهم".

وأضافت أن البعض ظن أن الدلع مجرد ماديات، لكن الحقيقة أن والدها كان يزرع فيهن "حب وخير وكرامة".

رانيا فريد شوقي يحيى الفخراني يتربى في عزو

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