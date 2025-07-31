هتوحشنا ياصاحب البهجة.. شيرين رضا تنعى الفنان لطفي لبيب

نعت الفنانة شيرين رضا الفنان لطفي لبيب الذي توفي أمس الأربعاء.

وكتبت شيرين رضا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “مع السلامة يا عم لطفي يا راجل يا طيب.. أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنان الجميل لطفي لبيب هتوحشنا يا صاحب البهجة”.

ورحل صباح اليوم الفنان لطفي لبيب، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.



في منتصف يوليو 2025، تعرض لطفي لبيب لازمه صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة في يوم 13 يوليو، واستقر إلى حد ما وخُرج من المستشفى بعد 5 أيام؛ لكن حالته تدهورت فجأة في 29 يوليو، ونقل مرة أخرى إلى العناية المركزة بحالة صحية وُصفت بـ"الحرجة جدًا".

يذكر أن الراحل لطفي لبيب عانى من نزيف حاد في الحنجرة مرتبط بالتهاب رئوي حاد تسبب في فشل تنفسي واضطراره للاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي، وفي مرحلة لاحقة فقد وعيه.

واتخذ الفريق الطبي إجراءات عاجلة، منها دراسة إجراء عملية شق حنجري لتحسين عملية التنفس، لكن حالته استمرت بالتدهور سريعًا ولم يتم إنقاذه.

وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، اليوم الأربعاء، عن وفاة لطفي لبيب صباح الأربعاء، مشيدًا بمكانته الفنية والإنسانية.