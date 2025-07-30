عفاف شعيب تعلن مفاجأة إنسانية عن لطفي لبيب لا يعلمها الكثيرون.. فيديو

قالت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، إنها تعرضت لصدمة عندما علمت صباح اليوم بخبر وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، موضحة أنها شاركت في أعمال كثيرة مع الفنان الراحل.

وأضافت عفاف شعيب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الراحل كان خلوقا، وكان يحب الجميع، وأنها كانت مع الراحل في فترة المعهد.

وأشارت إلى أنه خلال فترة الدراسة بالمسرح، لم يعلم أحد أنه مسيحي، وكان في رمضان لا يأكل أمام أحد، وأن الراحل كان مثقفا، وكان محبوبا من الجميع، وكل النجوم والفنانين يحبونه.

ولفت إلى أن الراحل قدم أعمالا دينية وتاريخية، على الرغم من أنه مسيحي، وأن المخرجين أو المنتجين، لم يتحدث أحد فيهم عن كون لطفي ليس مسلمًا، وأنه يشارك في عمل ديني.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان لطفي لبيب، عن عمر ناهز الـ٧٧ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت النقابة بيانا نعت فيه الراحل وجاء نص البيان: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب.