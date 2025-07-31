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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يوجه رسالة حب للمغرب من حفل عيد العرش

راغب علامة
راغب علامة
يمنى عبد الظاهر

نشر الفنان اللبناني راغب علامة علامة صورا من حضوره حفل الاستقبال لعيد العرش المغربي.

وعلق راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: بدعوة من سعادة سفير المغرب في لبنان السفير محمد كرين تشرفت بحضور حفل الاستقبال لعيد العرش المغربي وبحضور عدد كبير من السفراء وشخصيات سياسية وفنية وإعلامية واجتماعية كل الحب للمغرب مليكًا وشعبًا أطال الله بعمر جلالة الملك محمد السادس.

وكان الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في وقت سابق إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكًا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".



 

الفنان اللبناني راغب علامة لعيد العرش المغربي محمد كرين الملك محمد السادس مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بالساحل الشمالي

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