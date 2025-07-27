وائل جسار يشيد بعمرو دياب وتامر حسني.. ويرد على شائعات تخص ابنته ويتحدث عن أزمة راغب علامة

في مداخلة تلفزيونية شاملة عبر برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، تحدث النجم اللبناني وائل جسار في عدة محاور فنية وإنسانية وشخصية، كان أبرزها إشادته بأعمال الهضبة عمرو دياب والنجم تامر حسني، كما علّق على أزمة راغب علامة الأخيرة، ورد بقوة على شائعة طالت ابنته.

بدأ جسار حديثه بإبداء إعجابه الكبير بأحدث ألبومات النجمين عمرو دياب وتامر حسني، قائلاً:

“عمرو دياب في حتة تانية، نجم كبير وأغانيه شبابية وبتعجب الناس، وألبومه الجديد تحفة وعجبني جدًا.”

أما عن تامر حسني، فأثنى عليه قائلاً:

“تامر حسني حبيبي وأخويا، أي حاجة بيعملها بتبقى تحفة، لأنه فنان شامل وموهوب في كل حاجة.”

وفي سياق آخر، علّق جسار على أزمة الفنان راغب علامة بعد تداول فيديو لتقبيل فتاة له في حفله بالساحل الشمالي، قائلاً:

“دي مواقف بتحصل مع أي فنان بيكون محبوب من جمهوره، صعب على الفنان إنه يبعد عن الناس اللي بتحبه، وصعب كمان يصدهم… اللي حصل مع راغب مش مقصود، بس الكاميرات أوقات بتُظهر الزوايا بشكل خاطئ.”

كما علق على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بشأن الواقعة:

“النقابة من حقها تحافظ على شكل الفن، لكن الفنان كمان مش دايمًا بيكون مسؤول عن كل لحظة على المسرح. الجمهور بيحضر عشان يفرح ويقرب من الفنان، ومش دايمًا ينفع الفنان يتصدى ليهم.”

ومن الشائعات إلى الحياة الشخصية، رد وائل جسار على ما تم تداوله حول زواج ابنته مارلين وهروبها من المنزل، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

قال ضاحكًا:

“ضحكت لما سمعت الكلام ده، بنتي عندي وفي أحسن حال، ولسه صغيرة على الجواز، هي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر فيه دلوقتي، حتى لو بنسبة 1%.”

وأشار إلى شائعة أخرى ربطت بين ابنته ونجل الفنان راغب علامة، خالد، مؤكدًا:

“اتكلمت مع راغب النهاردة، وكل الكلام ده غير صحيح، دي مجرد أقاويل مش منطقية. البعض فاكر إن بنتي ممكن تعمل زي ما أنا عملت مع مراتي، بس ده كلام مش عاقل.”

وختم جسار حديثه برسالة واضحة:

“الحب مش جريمة، لكن لازم يمشي في الطريق الصح. في حاجات العقل مش ممكن يصدقها، والناس أحيانًا بتكذب الكذبة وبتصدقها.. مش فاهم ليه بيعملوا كده.”