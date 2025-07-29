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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دمها زي العسل.. رانيا فريد شوقي تحكي موقف طريف من كواليس مسلسل سوق الخضار

مسلسل سوق الخضار
مسلسل سوق الخضار
يارا أمين

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، بموقف طريف جمعهما بالفنانة فيفي عبده، مؤكدة على حبها لها.

وقالت رانيا فريد شوقي: "من كواليس مسلسل سوق الخضار مع الجميلة فيفي عبده ، كان في مشهد خناقة، فيفي ضربت فيه بنت الجيران علقة محترمة، وأنا واقفة وراها على طول، قلت لنفسي: “وأنا الجاية الخناقة اللي بعدها”.

وتابعت: "وهي مندمجة في الضرب، شدت البنت من شعرها طلعت في إيديها البوستيجة اللي كانت مركّباها، قولت: "دي طلّعت شعر البنت، أمال أنا بقى هتعمل فيا إيه؟!"
دي العلقة اللي فاتيت كان مجرد تسخين".

وأضافت: "طبعا هي شايفة الخضه اللي علي وشي ضحكت وقالتلي: “ما تخافيش، بس ثبّتي البوستيجة!” قولتلها: “عمر بابا ضربك؟” قالتلي: "لأ… ده حبيبي!"
قولتلها: "طب ردي الجميل بقى في بنت حبيبك!".

واختتمت رانيا قائلة: “فيفي دمها زي العسل،و من اطيب الناس والمشهد ده من الذكريات اللي ماتتنسيش هو الحقيقة المسلسل كله كنا بنضحك طول الوقت”.

من جانب آخر، علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدها، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التليفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".

رانيا فريد شوقي مواقع التواصل الإجتماعي فيفي عبده مسلسل سوق الخضار فريد شوقي

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