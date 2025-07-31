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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيكسر الدنيا.. إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها على فيلم روكي الغلابة

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على دعم شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي أُقيم في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ووجهت إيمي رسالة تهنئة لدنيا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعهما من كواليس العرض، وعلّقت عليها قائلة: "مبروك يا دودي.. إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا".

وشهد العرض الخاص حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على دعم دنيا في هذه المناسبة، حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان زوجها، وكريم عفيفي، وتامر فرج وغيرهم من الفنانين .

كما حضر من صُنّاع وأبطال الفيلم كل من الفنان محمد ثروت، والمنتج أحمد السبكي، والمؤلف كريم يوسف، والمخرج أحمد الجندي، حيث تفاعل الجميع مع أجواء العرض وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

تدور أحداث «روكي الغلابة» في إطار كوميدي مليء بالتشويق، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية فتاة تعمل كحارسة شخصية، تُكلف بحماية رجل أعمال شهير يؤدي دوره محمد ممدوح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة التي تجمع بين الكوميديا والحركة.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد سعد وأوس أوس.

الفيلم من تأليف كريم يوسف، وأحمد الجندي، وندى عزت، إنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي.

إيمي سمير غانم دنيا سمير غانم روكي الغلابة العرض الخاص حسن الرداد رامي رضوان محمد ثروت المنتج أحمد السبكي

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