الصور الكاملة لاحتفال أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة بالعرض الخاص

أقيم العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة مساء اليوم في إحدى المولات بحضور أبطاله وصناعه، وعلى رأسهم المنتج أحمد السبكي الذي حرص على الحضور مبكراً.





وحضر عدد من ضيوف العرض الخاص من أبرزهم الفنان كريم أبو زيد والدكتورة هبه قطب وعدد من رواد السوشيال ميديا.



وتزاحم الجمهور حول الفنان محمد ثروت وزوجته والفنان حسن الرداد فور وصولهم للعرض الخاص في انتظار أبطال العمل.





وحرص المذيع رامي رضوان على التواجد لدعم زوجته وابنته فيما تواجدت إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد لدعم دنيا.



احتلت دنيا سمير غانم المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد علي قائمة الأكثر مشاهده عاليوتيوب ومنصات التواصل الإجتماعى





"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .





وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.