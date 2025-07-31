روكي الغلابة يتصدر شباك التذاكر في أولي أيام عرضه

تمكن فيلم روكي الغلابة من تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، في أولي أيام طرحه.

وحقق الفيلم الذي يعد ثاني بطولات الفنانة دنيا سمير غانم في السينما المصرية ايرادات وصلت إلي 2,516,067 جنيها .

روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.