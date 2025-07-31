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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث ظهور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وخطفت مي عمر أنظار جمهورها  بإطلالة صيفية لافته، مرتدية كاش مايوة باللون الاسود ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.


واختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها و اضافت اكسسورات تناسب إطلالتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الوردي الناعم الشفاه وهو ما يبرز جمال أنوثتها.

مي عمر صور مي عمر اطلالات النجوم

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