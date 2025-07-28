بفستان مجسم.. مي عمر تستعرض أنوثتها

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها صورا جديدة من احدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت مي عمر ، أنظار جمهورها بإطلالة لافتة مرتدية فستانا طويلا مجسما باللون الابيض ، وقد حازت الصورة على اعجاب متابعيها.

واختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الوردي الناعم الشفاه وهو ما يبرز جمال أنوثتها.