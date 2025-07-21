من المطار .. مي عمر تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها صور جديدة لها من المطار ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وخطفت مي عمر ، أنظار جمهورها بإطلالة لافتة بالكاجوال، مرتديه تيشيرت باللون الاسود نسقت معه بنطلون بيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وعلقت على الصورة: العودة إلى المنزل.



واختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي عمر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.