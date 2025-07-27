مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور.. ما سر رشاقتها؟

شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت مى عمر ، باطلالة جريئة مرتديةفستانا باللون الابيض بقماش التريكو ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى وحقيبة باللون الفوشيا .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال مى عمر ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى عمر في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.