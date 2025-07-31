«ثقة في الله ليلة أسطورية».. محمد رمضان يُعلن نفاد تذاكر حفله بالساحل الشمالي

أعلن الفنان محمد رمضان عن نفاد تذاكر حفله في جولف بورتو مارينا، وشوّق جمهوره لليلة استثنائية.

ونشر رمضان عبر حسابه على فيسبوك بوستر الحفل وكتب: “التذاكر خلصت الحمد لله.. أكبر إقبال جماهيري في تاريخ الساحل الشمالي، يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا (ثقة في الله ليلة أسطورية)”.

ويستعد النجم محمد رمضان، لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة، مساء اليوم الخميس 31 يوليو.



حفل محمد رمضان في العلمين

الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري، وتجري الاستعدادات المكثفة في أكبر الساحات؛ لاستيعاب الجمهور من محبي النجم محمد رمضان، بالإضافة إلى تجهيزات “لايف” بمواصفات عالمية من مسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية وfire works.

وطرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "افتكروني مجنون"، بمشاركة المطرب البرازيلي لوكا موزيك، وهي الأغنية المؤجلة منذ عامين.

أغنية "افتكروني مجنون" كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ “لوكا موزيك”.