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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة.. الخميس

محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة الخميس
محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة الخميس

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة، مساء غد الخميس 31 يوليو.


حفل محمد رمضان في العلمين 

الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري، وتجري الاستعدادات المكثفة في أكبر الساحات؛ لاستيعاب الجمهور من محبي النجم محمد رمضان، بالإضافة إلى تجهيزات “لايف” بمواصفات عالمية من مسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية وfire works.

وطرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "افتكروني مجنون"، بمشاركة المطرب البرازيلي لوكا موزيك، وهي الأغنية المؤجلة منذ عامين.

أغنية "افتكروني مجنون" كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ “لوكا موزيك”.

محمد رمضان حفل محمد رمضان مدينة العلمين أخبار محمد رمضان

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