هشام عباس ووسط البلد يسجلان حضوراً استثنائيا فى إستاد الأسكندرية

تحولت أرض ملعب إستاد الأسكندرية الرياضي الدولي إلى منصة إبداعية ليواصل صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع محافظة الأسكندرية إحراز نقاط نشر الفنون الجادة فى مختلف ربوع البلاد حيث إلتقي النجم هشام عباس وفريق وسط البلد بأبناء وزوار مدينة الثغر فى سهرة غنائية تلونت بالتفاؤل والبهجة.

وقدم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله التي حققت شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبإسلوبه الجذاب الحماسى تغني بـ ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وانا اعمل ايه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وانا صغير، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها، بالليل تنام العيون، ياليلة، مين اللي جوه في قلبي، ناري نارين، فينه وغيرها

كما سجل فريق وسط البلد حضوراً استثنائيا ونجح فى أداء شوطاً غنائياً لافتًا تميز بالطاقة والحيوية ليعبر عن آمال وأحلام الأجيال الجديدة بمختارات من مؤلفاته الخاصة كان منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

جدير بالذكر أن صيف الأوبرا 2025 يُجسيد رؤية وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى تعزيز تواجد الإبداع الجاد بين مختلف الشرائح الجماهيرية سعياً الى السمو بالذوق الفني للمجتمع .