خست النص.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رفقة زوجها.



وعلقت على الصورة لزوجها قائلة: "بحبك ودى كفاية".

وظهرت شيماء سيف ، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانا باللون الأبيض وهو ما كشف عن أناقتها وقوامها الممشوق وخسارة وزنها.





وتتميز شيماء سيف إطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على أكتافها.





إليكم الصور .