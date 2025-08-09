قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

وظهرت شيماء سيف، مرتديه سوت كاجوال جذابة باللون الفوشيا لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف.