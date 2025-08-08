مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت ياسمين صبري، مرتدية جيب باللون الأسود، ونسقت معها توب بنفس اللون، وأكملت إطلالتها البسيطة مرتديه مجموعة مختلفة من المجوهرات المميزة التي تكشف جمالها.

كما اختارت ياسمين صبري، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري