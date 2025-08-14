الحب ينتصر..شيماء سيف تعلق على صورة كريم عبدالعزيز وزوجته سويًا

قدمت الفنانة شيماء سيف، رسالة تهنئة ودعم للفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد عودته إلى زوجته آن الرفاعي وهذا بعد انتشار شائعة انفصالهما مؤخرًا.

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “يافرحة قلبي، ربنا يسعدكم ويهدي سركم وميحرمكوش أبدًا من بعض، الحب ينتصر”.

ومن ناحية أخرى نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع زوجته آن رفاعي، بعد شائعات طلاقهما التي ترددت مؤخرا.

وعلق كريم، على صورته مع زوجته قائلا بالإنجليزية: «بحبك» مشيرا بعلامات القلوب لها.

ويعد هذا أول رد لـ كريم محمود عبد العزيز، على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول طلاقه وزواجه من الفنانة دينا الشربيني.