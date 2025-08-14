دايما ناجح وكبير ومشرفنا .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على تهنئة شقيقه الكبير محمد بمناسبة عيد ميلاده الـ ٤٤.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "النهاردة عيد الأخ، يعني عيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز أخويا إبن أمي و أبويا ربنا يحفظك ودائماً ناجح و كبير و مشرفنا ستر وصحة و رضا".

ومن ناحية أخرى نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع زوجته آن رفاعي، بعد شائعات طلاقهما التي ترددت مؤخرا.

وعلق كريم، على صورته مع زوجته قائلا بالإنجليزية: «بحبك» مشيرا بعلامات القلوب لها.

ويعد هذا أول رد لـ كريم محمود عبد العزيز، على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول طلاقه وزواجه من الفنانة دينا الشربيني.