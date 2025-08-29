الصور الاولى من مسلسل لاترد ولا تستبدل لدينا الشربيني

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل لاترد ولا تستبدل الصورة الاولي من العمل، والمقرر عرضه علي منصة شاهد، خلال الفترة القادمة.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد،صدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

ويعرض لدينا الشربيني حاليا فيلم درويش في دور العرض السينمائي.

دور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.



"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، و تأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" ومن بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.