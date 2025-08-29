قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعضاء في الكونجرس يطالبون إسرائيل بوقف الاعتداءات على سوريا
كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"
ما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

شيماء اسماعيل
شيماء اسماعيل
منار نور

أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، انفصالها رسميًا عنه، بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها، بحسب تصريحاتها.


وقالت شيماء، في بث مباشر عبر موقع "تيك توك"، إنها عانت من حرمانها من أبسط حقوقها الزوجية، مضيفة: «كنت بعيش سنوات طويلة من غير ما أروح لدكتور، ومحرومة من الخروج أو حتى المصيف مع زوجي وأولادي. أنا ست بـ100 ست وبكره الخيانة بكل أشكالها، لكن حقي مهضوم».


وكشفت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها، مؤكدة: «أنا رجعت شقتي مع أولادي، ومحدش يقدر يطلعني من بيتي، إحنا انفصلنا رسمي ولسه في قضايا هرفعها».


وأضافت شيماء أنها لا تفكر في أي علاقة جديدة بعد الانفصال، قائلة: «مش عايزة أي رجل في حياتي تاني، أنا كده مبسوطة مع أولادي، وربنا معايا. واللي بيحاولوا يعملوا أعمال عشان نخسر بعض، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم».

شيماء سعيد إسماعيل الليثي خلاص إسماعيل الليثي وزوجته

